Zonguldak'ta oğlunu kesen babanın görüntüsü

Zonguldak'ta oğlunu Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A.'nın teslim olduktan sonra olayı anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.

Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru 42 yaşındaki Yusuf A., geçen hafta cumartesi günü ormanlık alana götürdüğü oğlu 16 yaşındaki A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı.

Ensesinden yaralanan ve kendinden geçen A.O.A.'nın öldüğünü düşünen Yusuf A., polise giderek teslim oldu.

OĞLU TEDAVİYE ALINDI

Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı yaralı buldu. Ensesinde bıçak darbesi bulunan A.O.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken baba Yusuf A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polislerin ekip otosuna alarak olayın yaşandığı yere getirdiği baba Yusuf A., burada polislerin kendisine yönelten soruya, oğlunu Allah yolunda kurban etmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

"EN DOĞRUSUNU RABBİM BİLİR"

Gözleri kapalı anlatan cani baba, “Oğlumu buraya Rabbime kurban etmeye getirdim. Bildiğim bu. Burayı öylesine seçtim. Olayı sabah planladım. Rabbim böyle uygun gördü bildiğim sadece bu. Bıçağı kasaptan bugün aldım. Kendime koç oğlumu Rabbime kurban ettim. Uyuşturucu madde falan kullanmıyorum. Rabbim böyle istedi. Ben bir şey bilmiyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ben öldürdüm diye karakola geldim. Ben öldü biliyorum. O yüzden karakola geldim.” dedi.

Cani baba olayı anlattı VİDEO









