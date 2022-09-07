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    Zonguldak'ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı

    Devrek ilçesinde cezaevine giren oğlunun köpeklerini besleyen Hamide Demir, köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
    • 07.09.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:00
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    Zonguldak'ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde himaye altına alınan sokak köpekleri, yaşlı kadının ölümüne sebep oldu.

    Olayda hayatını kaybeden Hamide Demir'in (79)  Almanya'da yaşayan kızının annesine ulaşamaması üzerine gerçek ortaya çıktı.

    Demir’den haber alamayan kızı, köydeki akrabalarını arayarak annesine bakılmasını istedi.

    Hamide Demir'i aramaya başlayan yeğeni, bahçede hareketsiz yatarken buldu.

    Zonguldak ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı #1

    Vücudunda köpek saldırıları tespit edildi

    Yaşlı kadının baş, kol ve bacaklarında köpek saldırısı izleri bulundu.

    Demir'in, bir süre önce cezaevine giren oğlunun beslediği 7 köpek tarafından uğradığı saldırıya uğradığı tespit edildi.

    Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Zonguldak ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı #2

    'Yaralanmaya bağlı ölüm'

    Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
    Baş, kol ve bacaklarında köpek saldırısının izleri tespit edilen kadının ölüm sebebi, ‘yaralanmaya bağlı ölüm’ olarak açıklandı.

    Çocukları cenaze için Almanya'dan geldi

    Demir’in 3 oğlu ve kızı Almanya’dan cenaze için Burhanoğlu köyüne gelirken, cezaevinde olan köpeklerin sahibi oğlu ise jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında cenaze namazına katıldı.

    Hamide Demir, köyde evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Zonguldak ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı #3

    "Köpekler aç kalmış"

    Hamide Demir’in yengesi olduğunu belirten Turan Demir, ölen kadının, oğlu cezaevine girdikten sonra köpeklerin bakımını üstlendiğini söyledi.

    Köpeklere bir süre baktıktan sonra Demir’in oğullarının köpekleri salmasını ve artık bakmamasını istediklerini belirten Turan Demir, "Bana da bakmamam için baskı yaptılar. Evin avlusunu pislettikleri için dışarı attılar. Kenara koyalım dedim ‘Sen karışma’ dediler. Köpekler aç kalmış." ifadelerini kullandı.

    Zonguldak ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı #4

    "Rahmetliye de fazla alışkın değillerdi"

    Bir süre sonra Hamide Demir’in de isteğiyle köpekleri tekrar beslemeye başladığını ifade eden Turan Demir, köpekleri tekrar avluya aldığını ve ara sıra beslediğini belirtti.

    Hamide Demir’in cansız bedeni bulunmadan 1 gün önce köpekleri beslemek için eve gittiğini, köpeklerin aç kaldığı süreden sonra davranışının değiştiğini ifade eden Turan Demir, "Rahmetliye de fazla alışkın değillerdi. Kapıyı açtım, evin arkasına doğru baktım. Yengem yüzüstü yatıyordu. Ben hemen ekiplere haber verdim, geldiler." diye konuştu.

    "Savcı köpeklerin derhal kaldırılmasını istedi"

    DHA'nın haberine göre, olay günü savcının köpeklerin barınağa alınması talimatını verdiği söyleyen Turan Demir, "Savcı köpeklerin derhal kaldırılmasını istedi. Bayıltılarak veya toplatılarak barınağa teslim edilmesine karar verdiler. Köpekler öldürülmeyecek, bir şekilde alınıp barınağa teslim edilecek." dedi.

    Zonguldak ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı #5

    Zonguldak ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı #6



    Zonguldak ta oğlunun baktığı köpekler tarafından saldırıya uğradı #7


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