Kilimli ilçesinde oğlunun boğazına bıçak dayayarak rehin alan baba, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde balıkçılık yapan S.K. birkaç gün önce Çaycuma ilçesindeki sevgi evinde koruma altında bulunan 10 yaşındaki oğlu Ö.K.’yi göremediği iddiasıyla kaçırdı.

Ekiplerin adresine gelerek oğlunu almak istemesi üzerine boğazına bıçak dayayan baba S.K. ekiplere zor anlar yaşattı. İlçedeki sahilde başlayan ikna çabaları S.K.’nin evinde devam etti.

Zonguldak'ta oğlunun boğazına bıçak dayayan baba ikna edildi - Video

BIÇAKLA OĞLUNU 7 SAAT REHİN TUTTU

Oğlunu beş dakika gördükten sonra vereceğini söyleyen S.K., oğlunu alarak yeniden sahildeki barakalara geldi. Burada elindeki bıçak alınan baba, yaklaşık 7 saat süren ikna çabasının ardından oğlunu ekiplere teslim etti. Gözyaşlarıyla babasından ağlayan Ö.K. da ekiplerin eşliğinde ambulansa götürüldü.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINACAK

Sakinleştirilen baba S.K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuğun; emniyetteki işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.