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- Zonguldak'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Zonguldak'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Kilimli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
- 14.12.2022 - 17:11
- Güncelleme : 14.12.2022 - 17:24
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaza yaşandı.
Öğrencileri taşıyan otobüs, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.
Şarampole yuvarlanan otobüs metrelerce yuvarlandı.
1 ölü, 19 yaralı
İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otobüste 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Çalışmalar sürüyor
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
AA'nın aktarımına göre; ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak'ta servis aracı şarampole devrildi VİDEO