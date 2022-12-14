Petrol
81.95
1.57%
Euro
19.8541
0.20%
Dolar
18.6309
-0.06%
Altın
1.083
-0.12%
Borsa
5067
-3.61%
Bitcoin
341.552
1.90%
BTXN Coin
5.30
5.36%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Zonguldak'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

    Kilimli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
    • 14.12.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaza yaşandı.

    Öğrencileri taşıyan otobüs, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

    Şarampole yuvarlanan otobüs metrelerce yuvarlandı.

    1 ölü, 19 yaralı

    İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otobüste 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı belirlendi.

    Zonguldak ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı #1

    Çalışmalar sürüyor

    Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

    AA'nın aktarımına göre; ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

    Zonguldak'ta servis aracı şarampole devrildi VİDEO


    Zonguldak ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı #2

    Zonguldak ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı #3

    Zonguldak ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı #4

    Zonguldak ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı #5



    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü
    3. Sayfa

    Eskişehir’de tavuk çiftliğindeki yangında 23 bin civciv öldü

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    AB’de, seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesi
    Sağlık

    AB’de, seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesi

    Görüş Bildir