Zonguldak'ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Kilimli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaza yaşandı.

Öğrencileri taşıyan otobüs, seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

Şarampole yuvarlanan otobüs metrelerce yuvarlandı.

1 ölü, 19 yaralı

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otobüste 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı belirlendi.





Çalışmalar sürüyor

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

AA'nın aktarımına göre; ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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