Zonguldak'ta öğrencilerin yaşadığı apartmanı alevler sardı

Elektrik panelinden çıkan yangın, üniversite öğrencilerinin yaşadığı apartmanda kısa süre içerisinde büyüdü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken 15 öğrenci dumandan etkilendi.

Zonguldak'ta sabah 10.00 sıralarında, İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın meydana geldi.

İsmail Kaan Yalçın ve arkadaşı Mehmet Ali Öymen'in yaşadığı dairenin elektrik panelinde çıkan yangın, ayakkabılığın tutuşmasıyla büyüdü.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, çoğunlukla üniversite öğrencilerinin yaşadığı apartmanı sardı.

Yangını fark eden arkadaşı, o sırada uyuyan İsmail Kaan Yalçın'ı uyandırarak durumu haber verdi ve apartmadakiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Olay yerine gelen, duman dolayısıyla merdivenleri kullanamayan itfaiye ekipleri, kurtarma merdiveniyle alevlere müdahale etti. Ardından yangının yaşandığı dairenin yan ve üst katlarında oturan diğer üniversite öğrencilerini kurtarmak için çalışma yaptı.

"Arkadaş uyandırmasa Allah korusun ölüyordum"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Teoman Kaan Yalçın, "Elektrik panelinden çıktı şalterden. Arkadaş uyandırmasa zaten Allah korusun ölüyordum. Evde iki kişiydik. Uyandırdı, yangın olduğunu söyledi. Ayakkabılık kabının orada. Elektrik paneli de oradaydı zaten. Zor çıktık." diye konuştu.

15 öğrenci dumandan etkilendi

İtfaiye merdiveniyle kurtarılan apartmanda yaşayan 15 öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerine sağlık ekipleri yaptı.

Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı öğrenciler, ayran içerek olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan 15 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Apartman sakinlerinden İsmail Uzaldı, "Üçüncü kattan başlamış ama yangın komple sarmadan önce duman çıkmış. Ben seslere uyandım. Dördüncü katta oturuyordum. Ön tarafa bakan tarafta oturuyorum. Sonra çıktık." diye konuştu.

"Amacımız onların can ve mal güvenliğini sağlamak"

Mahalle muhtarı Hüseyin Cevher de "Şu anda sevindirici haber hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadı. İnşallah kazasız belasız atlatacağız. Öğrencilerimiz kurtarıldı. Amacımız onların can ve mal güvenliğini sağlamak." diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, bazı öğrenciler ise olayın şokunu yaşarken ekipler soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.