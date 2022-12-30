Zonguldak’ta okulda zorbalık görüntülerini çeken genç darbedildi

Lise öğrenci N.G.’ye zorbalık yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 4 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüleri çeken öğrenci, sokak ortasında saldırıya uğradı.

Zonguldak’ta, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi N.G.’nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği, tekme ve tokat atıldığı, başının tahtaya vurulup şınav çekmeye zorlanmasına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük bir tepki toplamış, N.G.’nin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye okul idaresi tarafından 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiş, gözaltına alınan 4 öğrenci, Ereğli Adliyesi’ne sevk edilmişti.

MEB: Şiddete sıfır tolerans

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız ‘her türlü şiddete sıfır tolerans’ anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir.” açıklamasını yaptı.

Zonguldak'ta akran zorbalığı VİDEO ARŞİV



Öğrenciler serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen 4 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. N.G.’nin darbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç ise sokak ortasında saldırıya uğradı.

“Adalet sokaklarda”

DHA’nın haberine göre; feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, “Adalet Sokaklarda” yazıldığı görüldü. Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.