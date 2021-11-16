Zonguldak'ta öldürülen işçilerin davasında 3 tutuklama

Evinde tadilat yapan 2 kişiyi ormanlık alana gömdükleri suçlamasıyla tutuklanan 3 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından, inşaat işçisi olan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturmayı derinleştirmeye karar verdi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CESETLERİ ORMANA GÖMDÜ

Araştırmalar sonucunda, iki kişinin, Serkan A. tarafından silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak, gömüldüğü öğrenildi.

Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANDILAR

Olayın ardından Serkan A. ile babası İsmail A.'nın, geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandıkları ortaya çıktı.

Serkan A. ve babası İsmail A.'nın bahçeye ektikleri 22 bin kök kenevir, polis ekiplerince ele geçirilmişti.

Baba ve oğlu ise tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

KAN İZLERİNDEN ESER KALMADI

Soner ve Salim Çatma’nın tadilat yaptığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark edince özel ışık yöntemiyle inceleme yaptı.

Olay sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı.

2'İNCİ DURUŞMA YAPILDI

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail Akgül, Serkan Akgül, Fatih Çilesiz, ölenlerin SEGBİS ile davaya katılırken Salim Çatma ve Soner Çatma’nın yakınları katıldı.

3 SANIĞA TUTUKLANMA KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.