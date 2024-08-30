DHA
Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde tamirdeki aracını almak için siteye gelen Ferdi K., 2 kişinin saldırısına uğradı.
Kaçmaya çalışan Ferdi K., kendisini takip eden şüphelilerin otomobille çarpması sonucu yere düştü ve ardından da dakikalarca dayak yedi.
Ferdi K.’nin fotoğrafını da çeken 2 şüpheli, otomobille kaçtı.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Yaralanan Ferdi K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Selçuk D.’yi gözaltına aldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Selçuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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