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    Zonguldak'ta otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı. Yaşanan kazada 2 si çocuk 7 kişi yaralandı.
    • 10.07.2022 - 08:54
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    Zonguldak'ta otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı

    Zonguldak'taki Ereğli-Devrek Karayolu Kızılcapınar Köyü Baraj yakınlarında 67 NL 240 plakalı araç sürücüsü seyir halinde ilerliyordu.

    Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun kenarında bulunan ağaca çarptı.

    7 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 2 si çocuk 7 kişi yaralandı.

    Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine  olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

    Soruşturma başlatıldı

    Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı #1

    Zonguldak ta otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı #2

    Zonguldak ta otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı #3

    Zonguldak ta otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı #4

    Zonguldak ta otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı #5


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