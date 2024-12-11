İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde S.A. idaresindeki otomobil, M.B. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette sürücüsü M.B. ile yolcu E.Ç. yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ile polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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