Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet kaza yaptı Yabancı plakalı otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İHA Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yabancı plakalı otomobil kazaya karıştı. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken bir anda dengesini kaybederek R.E idaresindeki yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Y. ile arkasında bulunan S.Y. yola savruldu. Hastaneye kaldırıldılar Kaza sonrasında motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklet sürücü E.Y. ile arkasında bulunan S.Y. yaralandılar. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulansla Ereğli’de bulunan Devlet Hastanesine kaldırıldı.