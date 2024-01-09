Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi'nde Seyhan A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Muharrem Güney'e çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Güney, metrelerce savrulurken otomobilde bulunan Fatma T. (56) de kaza sırasında başına çarparak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken Muharrem Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Seyhan A.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı kamerada
Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Güney'in yolun karşısına geçmeye çalışırken Seyhan A. idaresindeki otomobilin çarpma anı kamerada görüldü.
Kazanın ardından Güney'in metrelerce savrulduğu da görüntülerde yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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