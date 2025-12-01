Zonguldak'ta park halindeyken hareket eden kamyonet 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Zonguldak’ta su dağıtımına giden şoförün yokuş üzerinde park ettiği kamyonet, kendi kendine hareket ederek 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi Sarp Eymen Darıcı’ya çarparak ölümüne neden oldu. Kamyonet şoförü Ömer S. gözaltına alındı.

Olayda Sarp, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Zonguldak'ın Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi’nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde kahreden bir kaza meydana geldi. Ömer S., 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini, anaokulu önündeki yokuşa park ederek okula su bırakmak için gitti. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı’ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. MİNİK EYMEN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Ağır yaralanan minik Sarp, bir otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, şoför Ömer S. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 3. Sayfa Haberleri Şırnak’ta 11 milyon liralık gümrük kaçağı ele geçirildi

