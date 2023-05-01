Zonguldak'ta Pitbull cinsi köpek 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

İHA

Başıboş köpekler sokakta dehşet saçmaya devam ediyor...

Ölümlü kazalara sebep olan sokak köpekleri her gün yurdun arklı noktasında saldırıyla gündeme geliyor.

Bu kez de 5 yaşındaki çocuğa saldıran köpek küçük çocuğu hastanelik etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi evlerin yakınında bulunan parkta oyun oynarken sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

5 yaşındaki çocuğunun çığlık sesini duyan annesinin müdahalesiyle kurtarılırken, annesi de ellerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile yaralanan anne ve oğlu araçla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 yaşındaki Aytekin Çalışkan, buradaki ilk tedavisinin ardından Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

5 yaşındaki Aytekin’in sol ayağında doku zedelenmeleri meydana geldiği tespit edildi.

Olay anını anlatan 25 yaşındaki anne Tuğba Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

Köyde evimizin yakınlarında bir parkta gittik ve orada başıboş şekilde köyümüze bırakılan pitbull cinsi köpek bir anda çocuğuma saldırdı. Ben olmasaydım çocuğumu kötü yapacaktı.



Ben köpeğin çenesini çocuğumun ısırdığı ayağından çekerek beni de ellerimden ısırarak kurtardım. Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz.



Daha önce de köyümüze başıboş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Biz acı çektik başkası da acı çekmesin.