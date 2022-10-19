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    Zonguldak'ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti

    Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmak istenen binaya yol açmak isteyen ekipler, mahalle sakinlerinin engellemesiyle karşılaştı. Bir polis memuru ise mahalle sakininin elini öperek ikna etti.
    • 19.10.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:14
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    Zonguldak'ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti

    Zonguldak'taki Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki metruk binanın, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

    Ancak binaya giden yol olmaması üzerine planda yaya yolu olarak gözüken güzergahtan yol açılıp binaya ulaşılması için başvurulan mahkeme, yolun açılmasına karar verdi.

    Karara itiraz eden mahalle sakinleri, yol açılması sırasında evlerinin zarar göreceği endişesiyle iş makinesine engel olmak istedi.

    Yola oturarak tepki gösterdi

    Belediye ve emniyet yetkililerinin uzun süren ikna çabalarının ardından çalışmalara başlandı.

    Mahalle sakinleri, iş makinesinin evlerinin bulunduğu alandan açmak istediği yola oturarak tepkisini sürdürdü.

    Bu sırada çevik kuvvet ve toplum destekli polisler de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #1

    Polis, mahallelinin elini öptü

    Bir mahalle sakini, oturarak tepkisini sürdürdüğü sırada kendisinden kalkmasını isteyen polis memuruna, "Ben bir anneyim. Beni üzmeyin." dedi.

    Bunun üzerine polis memuru, mahalle sakininin elini öptü ve ikna etti. Devam eden diyalogların ardından mahalle sakini, bulunduğu yerden kalkarak tepkisini apartmanın önünde sürdürdü.

    Zonguldak'ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti VİDEO

    Türk bayrakları unutulmadı

    İHA'nın haberine göre; iki apartman arasında asılı bulunan Türk bayraklarının da alınmasının ardından yol açılması için çalışmalara başlandı.

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #2

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #3

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #4

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #5

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #6

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #7

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #8

    Zonguldak ta polis, yıkıma engel olmak isteyenin elini öperek ikna etti #9


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