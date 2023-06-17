Zonguldak’ta polise saldırı Polisin durdurduğu otomobilde bulunan alkollü kişi, ekiplere saldırdı. Arbede sırasında 1 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, yapılan kontrolde sürücünün de 2.52 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

DHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde devriye görevine çıkan trafik polisi, Kırmacı Mahallesi Doktor Nefi Erarslan Caddesi üzerinde tehlikeli araç kullanıp polis otosuna çarpmaktan son anda kurtulan Eray S.'nin kullandığı 34 LL 7543 plakalı otomobili durdurdu.

Polis, alkollü olduğunu fark ettiği sürücü Eray S.'ye alkol testi yapmak istedi.

Polise saldırdı

Eray S. alkolmetreye üflememek için trafik polisine direnirken, otomobilde bulunan Cengiz Ç. de bu sırada polise saldırıp küfretmeye başladı.

Polis, kendisine saldıran Cengiz Ç.'yi gözaltına almak istedi ancak alkollü şahıs mukavemet göstermeye devam etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, biber gazı ile müdahalede bulundu.

Memur, kolundan yaralandı

Olay yerine takviye ekipler de çağrılırken, arbede sırasında bir polis memuru kolundan yaralandı.

Cengiz Ç. ve Eray Ş., takviye olarak gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

İkisinden de şikayetçi oldu

Sürücü Eray Ş.'nin de hastanede yapılan alkol testinde 2.52 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kolundan yaralanan polis memuru hastaneye giderek rapor alırken, 2 kişiden de şikayetçi olundu.