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    Zonguldak'ta polislere inanmayan yaşlı kadın dolandırıldı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Gerçek polislerin güçlükle ikna ettiği kadın 51 bin 800 TL dolandırıldı.
    • 13.10.2022 - 15:14
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    Zonguldak'ta polislere inanmayan yaşlı kadın dolandırıldı

    Zonguldak Ereğli'de ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde kendisini Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Ö.S. olarak tanıtıp sahte sicil numarası veren bir kişi, aradığı kadını banka hesabında ki 51 bin 800 TL’sini hesabına yatırtarak dolandırdı.

    Görevliler şüphelenip polisi aradı

    Dolandırıcıların ziynet eşyalarını da bozdurup aynı hesaba yatırmasını istediği kadının ikinci kez bankaya gelerek sürekli telefonla görüştüğünü fark eden görevliler dolandırıcılıktan şüphelenip polise haber verdi.

    Polislere inanmamakta direndi

    Olay yerine gelen gerçek polislere inanmayan kadın güçlükle ikna edilebildi. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, ifadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İHA'nın haberine göre emniyette ifadesi alınan kadın kendisini dolandıran kişiden şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Zonguldak ta polislere inanmayan yaşlı kadın dolandırıldı #1

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