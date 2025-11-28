Zonguldak'ta pos tefeciliği operasyonu düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinden başarılı operasyon...

Ekiplerin, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucunda, kent merkezinde açık görünen ancak fiilen faaliyet göstermeyen iş yerleri üzerinden pos cihazı temin edildiği, bu cihazlarla "alışveriş yapılmış gibi" kredi kartı çekimi yapıldığı belirlendi.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin, nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara yüzde 40’lara varan komisyon kesintisiyle para verdiği, işlemlerde bir kuyumcuya ait pos cihazlarının da kullanıldığı öğrenildi.

Bahse konu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen olayda şüpheliler Oğuzhan K., Sinan N. ile Gökhan Ş. KOM ekiplerince gözaltına alındı.

200'Ü AŞKIN KİŞİ MAĞDUR OLDU

Şüphelilerin birbirlerine yönlendirme yaptığı, faaliyetsiz iş yerleri üzerinden pos cihazı çıkarıldığı bundan dolayı 200’ü aşkın kişinin mağdur olduğu ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Suçtan elde edilen gelir trafiğinin ise MASAK raporlarıyla ortaya konulacağı belirtildi.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ş. İle Oğuzhan K. hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer şüpheli Sinan N. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.