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    Zonguldak'ta sağlık çalışanları, kar nedeniyle yolda kaldı

    Sağlıkçılar, etkili kar yağışı sebebiyle işlerine gitmekte güçlük çekti.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 10:42
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    Zonguldak'ta sağlık çalışanları, kar nedeniyle yolda kaldı

    Zonguldak'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

    Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, işe gidebilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

    Kozlu ilçesindeki sağlıkçılar, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelince dakikalarca otobüs bekledi.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KAR ENGELİ

    Halk otobüslerinin gecikmeli çalışmasıyla sağlık çalışanları, karla mücadele çalışmalarının ardından işlerine gidebilmek için yola çıktı.

    Zonguldak'ta sağlık çalışanları kardan kapanan yolda dakikalarca bekledi ViDEO


    Zonguldak ta sağlık çalışanları, kar nedeniyle yolda kaldı #1

    Zonguldak ta sağlık çalışanları, kar nedeniyle yolda kaldı #2

    Zonguldak ta sağlık çalışanları, kar nedeniyle yolda kaldı #3

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