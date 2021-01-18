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- Zonguldak'ta sağlık çalışanları, kar nedeniyle yolda kaldı
Zonguldak'ta sağlık çalışanları, kar nedeniyle yolda kaldı
Sağlıkçılar, etkili kar yağışı sebebiyle işlerine gitmekte güçlük çekti.
- İHA
- 18.01.2021 - 10:40
- Güncelleme : 18.01.2021 - 10:42
Zonguldak'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları, işe gidebilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.
Kozlu ilçesindeki sağlıkçılar, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelince dakikalarca otobüs bekledi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KAR ENGELİ
Halk otobüslerinin gecikmeli çalışmasıyla sağlık çalışanları, karla mücadele çalışmalarının ardından işlerine gidebilmek için yola çıktı.
Zonguldak'ta sağlık çalışanları kardan kapanan yolda dakikalarca bekledi ViDEO