Zonguldak'ta sahte içkiden ölen adam defnedildi

El yapımı sahte alkol kullanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç adama cenaze töreni düzenlendi.

Vatandaşların zehirlenmesinin önüne geçmek isteyen ekipler yılbaşı öncesi denetimleri sıkılaştırarak, litrelerce sahte alkole el koydu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçeye emlakçılık yapan 29 yaşındaki H.G.ile 42 yaşındaki D.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken kırılan cam parçaları H.G.’nin yaralanmasına yol açtı.

Hastaneye kaldırıldı

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan H.G., bilinç kaybı yaşaması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

Ev yapımı alkol ve uyuşturucu kullandığı da iddia edilen H.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay sonrası D.A. gözaltına alınırken, H.G.’nin kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Hastanede hayatını kaybeden H.G. öğle namazı sonrasında düzenlenen cenaze töreninde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.