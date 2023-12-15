Zonguldak'ta sahte plakayla yakalanan sürücüye ceza yağdı Trafik ekiplerince durdurulan aracın sürücüsüne resmi belgede sahtecilik, sahte plaka ile trafiğe çıkan sürücüye çeşitli suçlardan 40 bin 746 lira ceza kesildi.

İHA

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde plakasından şüphe duydukları aracı durdurdu.

Ekiplerin incelemesi sonucu plakanın sahte olduğu tespit edildi.

Sürücü R.T. (29) ile araç sahibi U.A. (29) Resmi belgede sahtecilik, sahte plakalı araç kullanmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

Toplam 40 bin 746 TL ceza kesildi

Aracın trafik idari yönden yapılan incelemesi sonucunda araca sahte plaka takarak trafiğe çıkmak, tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, sürücü belgesi geçici olarak yada tedbiren geri alındığı halde motorlu araç kullanmak ve kullandırmak suçlarından işlem yapıldı. Toplamda sürücüye 40 bin 746 lira cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Sürücülerin algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması hedefiyle dron, sivil, ekip, yaya personellerince yol güzergahlarında standart dışı, sahte plaka ve plakasız araçlar üzerinde denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)