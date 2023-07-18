İHA

Şarjda unutulan telefonların ne denli tehlikeli olabileceği Zonguldak'ta bir kez daha ortaya çıktı.

Tamire getirilen cep telefonunun bataryası dehşet saçtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir müşteri, tamir için cep telefonunu dükkan sahibine teslim etti.

İki kez patladı

Telefon, test için şarja bırakıldıktan bir süre sonra patlayarak alev aldı.

Yere düşen cep telefonu ikinci kez patladı.

O anlar kaydedildi

Alevleri fark eden iş yeri sahipleri duruma müdahale etti.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. sonrası kullanılamaz hale geldi.