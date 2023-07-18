Zonguldak'ta şarjdaki cep telefonu patladı Bir telefon dükkanında tamir için getirilen cep telefonu şarja katıldıktan sonra cep telefonu adeta bomba gibi patladı. Yere düştükten sonra patlamaya devam eden olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Şarjda unutulan telefonların ne denli tehlikeli olabileceği Zonguldak'ta bir kez daha ortaya çıktı. Tamire getirilen cep telefonunun bataryası dehşet saçtı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir müşteri, tamir için cep telefonunu dükkan sahibine teslim etti. İki kez patladı Telefon, test için şarja bırakıldıktan bir süre sonra patlayarak alev aldı. Yere düşen cep telefonu ikinci kez patladı. O anlar kaydedildi Alevleri fark eden iş yeri sahipleri duruma müdahale etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası telefon kullanılamaz hale geldi.