İHA
Şarjda unutulan telefonların ne denli tehlikeli olabileceği Zonguldak'ta bir kez daha ortaya çıktı.
Tamire getirilen cep telefonunun bataryası dehşet saçtı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir müşteri, tamir için cep telefonunu dükkan sahibine teslim etti.
İki kez patladı
Telefon, test için şarja bırakıldıktan bir süre sonra patlayarak alev aldı.
Yere düşen cep telefonu ikinci kez patladı.
O anlar kaydedildi
Alevleri fark eden iş yeri sahipleri duruma müdahale etti.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası telefon kullanılamaz hale geldi.