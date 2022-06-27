Gökçebey ilçesinde vatandaşlar, etkili olan sağana yağış nedeniyle sel nöbeti tuttu. Kuvvetli yağışla birlikte yollar nehre dönüştü.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezi konumda sık sık devriye gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Birçok vatandaş, iş yerlerini su basmasın diye önlemler aldı.

Sel nöbeti tuttular

İHA’nın haberine göre; AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tuttu. Kuvvetli sağanakla birlikte yollar göle dönüştü. Yağmur anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta, sel nöbeti tutuldu ViDEO