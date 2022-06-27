Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
358.740
-1.05%
BTXN Coin
7.00
-5.78%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Zonguldak'ta, sel nöbeti tutuldu

    Gökçebey ilçesinde vatandaşlar, etkili olan sağana yağış nedeniyle sel nöbeti tuttu. Kuvvetli yağışla birlikte yollar nehre dönüştü.
    • 27.06.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta, sel nöbeti tutuldu

    Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

    Merkezi konumda sık sık devriye gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Birçok vatandaş, iş yerlerini su basmasın diye önlemler aldı.

    Sel nöbeti tuttular

    İHA’nın haberine göre; AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tuttu. Kuvvetli sağanakla birlikte yollar göle dönüştü. Yağmur anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Zonguldak'ta, sel nöbeti tutuldu ViDEO

    Zonguldak ta, sel nöbeti tutuldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Osman Balcıgil'den Matilt Manukyan’ın nefes kesen macerası
    Kitap

    Osman Balcıgil'den Matilt Manukyan’ın nefes kesen macerası

    Gaziantep’te hakeme saldırı
    Futbol

    Gaziantep’te hakeme saldırı

    Görüş Bildir