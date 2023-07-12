Zonguldak'ta selin ardından Ali Yerlikaya inceleme yaptı Selin vurduğu bölgelerde inceleme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta selzedelerle bir araya gelerek esnaf ve vatandaşın sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.

DHA

Karadeniz'in kıyı bölgesi sel felaketiyle mücadele ediyor...

Temmuz ayında mevsim normalleri üzerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle birçok ilde su baskınları yaşandı.

Birçok kentin etkilendiği sel faciasında Zonguldak'ta da büyük hasarlar meydana geldi.

Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi.

Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı.

Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi.

Bakan Yerlikaya sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin vurduğu Zonguldak'ta Gökçebey ve Devrek ilçeleri ile Beycuma beldesini ziyaret etti.

Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile il protokolü eşlik etti.

Vatandaşın sorunları dinlendi

Yerlikaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

AFAD gönüllüleri ile madencilere de teşekkür eden Yerlikaya, sel mağduru vatandaşların sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.