Zonguldak'ta seyir halinde nöbet geçiren sürücü kaza yaptı

İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Kazada, otomobilin sürücüsü Okan Ö. (27), Yalı Caddesi kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kaldırıma çıkarak durabildi.
Direksiyon başında nöbet geçirdiği belirlendi
Kazada epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücü Okan Ö., çevrede bulunanların yardımı ile otomobil dışına çıkarıldı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Direksiyonda epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.