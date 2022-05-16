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    Zonguldak'ta silahla oynayan kız çocuğu, annesini vurdu

    Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki kızın elinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu, bulaşık yıkayan anne sırtından vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • 16.05.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 16:19
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    Zonguldak'ta silahla oynayan kız çocuğu, annesini vurdu

    Zonguldak'ta tabancayla oynayan 14 yaşındaki İ.C. isimli kız çocuğu, faciaya davetiye çıkardı.

    Çaycuma ilçesinde yaşayan İ.C.'nin elindeki tabanca aniden ateş aldı.

    Bu esnada tabancanın hedefinde olan 39 yaşındaki anne S.C. sırtından vuruldu.

    İHA'nın haberine göre, bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yerde kanlar içerisinde kaldı.

    Vurulan annenin durumu kritik

    Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bir böbreği alındı

    Anne S.C.’nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi.

    Zonguldak ta silahla oynayan kız çocuğu, annesini vurdu #1

    Zonguldak ta silahla oynayan kız çocuğu, annesini vurdu #2


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