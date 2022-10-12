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    Zonguldak’ta, silahlı saldırı davasında babasını ve ağabeyini korumaya çalıştı

    Murat Birinci'nin silahlı saldırıda yaralanması ile ilgili davada tetiği çektiği belirlenen Mertcan İ., duruşmada babası ile ağabeyi için "Onlar, benim yüzümden aylardır suçsuz yere yatıyor" dedi.
    • 12.10.2022 - 10:09
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    Zonguldak’ta, silahlı saldırı davasında babasını ve ağabeyini korumaya çalıştı

    Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 26 Eylül 2021'de, iş insanı ve belediye meclis üyesi Murat Birinci, kendisine ait iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğramasının ardından polise giderek şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emircan İ., Ercan İ. (44), Demircan İ. (22) ile tetikçi olduğu ileri sürülen Mertcan İ. (18), 3 Aralık'ta adliyeye sevk edilip çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İlk duruşmada Emircan İ. tahliye edildi, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    DHA’nın haberine göre; Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya, Ercan İ. ile oğulları Demircan İ. ve Mertcan İ., SEGBİS ile katıldı. Avukatlar ise salonda hazır bulundu.

    Savcı, 20 yıla kadar hapis istedi

    Mütalaasını açıklayan savcı, Emircan İ.'nin suçla bağı olmadığını belirterek beraatini istedi. Savcı, Ercan, Demircan ve Mertcan İ.'nin ise eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiğini söyleyerek, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

    Mütalaaya karşı söz alan Demircan İ., olaydan haberinin olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

    Zonguldak’ta, silahlı saldırı davasında babasını ve ağabeyini korumaya çalıştı #1

    “Oğlum öldürmek istememiş”

    Murat Birinci ile aralarında husumet olmadığını söyleyen Ercan İ. ise "Oğlumu suça teşvik edecek bir nedenim yoktu. Tanık beyanlarına bakıldığında da oğlum öldürmek istememiş. Kolu ve bacağından yaralamıştır. Bu suçu işlemek için sebebim yok." dedi.

    “Bu suçu işlediğimden abim ile babamın haberi yoktu”

    Önceki savunmalarında Murat Birinci'nin kendisine küfretmesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Mertcan İ., duruşmada babası ile ağabeyini savunmaya çalışınca mahkeme başkanı, "Boşver onları, sen kendini savun." dedi.

    Mertcan İ., savunmasında, "Bu suçu işlediğimden abim ile babamın haberi yoktu. Zaten öldürmek için ateş etmedim. Onlar, benim yüzümden aylardır suçsuz yere yatıyor. Benim öldürme kastım yoktu. Yaralamak için ateş ettim." diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Duruşmalara katılmayan Murat Birinci hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.

    Zonguldak’ta, silahlı saldırı davasında babasını ve ağabeyini korumaya çalıştı #2

    Zonguldak’ta, silahlı saldırı davasında babasını ve ağabeyini korumaya çalıştı #3


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