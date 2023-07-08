Zonguldak'ta şişe darbesiyle başından yaralanan gençler hastanelik oldu

İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Alemdar Gemisi yakınında oturan O.K.'nin başına kimliği belirsiz bir kişi şişe ile vurdu.
Bir anda kanlar içinde kalan O.K.'nin arkadaşı S.T. ise yaşanan arbedede başına aldığı şişe darbesiyle yaralandı.
Saldırgan kaçtı
Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken tesadüfen olay yerinden geçen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri 2 kişiyi yaralayan şahsı bulmak için çalışma başlattı.