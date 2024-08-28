Zonguldak'ta şizofren hastası genç, ablasını öldürdü Ereğli ilçesinde şizofreni hastası Oğuz Şen'in bıçakla ağır yaraladığı ablası Emine Sezer, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

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İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan şizofren hastası Oğuz Şen, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile Ferhat Sezer'i henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ABLASI HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Emine Sezer, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Ağır yaralanan eşi İhsan Sezer ise Sakarya'ya sevk edildi.

Çiftin çocuklarından Boncuk'un tedavisi ZBEÜ Hastanesi'nde, Ferhat'ın tedavisi ise Bolu İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı Oğuz Şen, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede hayatını kaybeden Emine Sezer'in cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak Yeşiltepe Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)