Zonguldak'ta sokak köpeği çocuğa saldırdı! Hastanelik etti Okul çıkışında sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük çocuk yaralanınca çevredekilerin yardımıyla ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA

Başıboş sokak köpeğinin sebep olduğu kazalar ölümlü kazalara kadar gidiyor...

Sokak köpeklerinin saldırısı her geçen gün artarken bir yeni olay da Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana geldi.

Kozlu Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Yiğit Onur isimli çocuğa, okul çıkışında evine döndüğü sırada sahipsiz sokak köpekleri saldırdı.

Çevredekiler kurtardı

Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi Amele Birliği Sitesi’nde ki evine gittiği sırada sahipsiz sokak köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Köpeklerin saldırısı sonucu düşerek bacaklarından, kollarından ve vücudunun birçok yerinden yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köpeklerin saldırısı sonrası kanlar içinde hastaneye getirilen çocuğun tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Vatandaş yardım istedi

Kozlu ilçesi ve il merkezinde çok sayıda sahipsiz ve başıboş köpeklerin varlığına dikkat çeken vatandaşlar, köpeklerin toplu halde dolaştıklarını, insanlara zarar verdiklerini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istediler.