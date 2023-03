Zonguldak'ta sokak köpekleri sürü halinde gezerek tehlikeye davetiye çıkarıyor Yerleşim yerlerinde toplu olarak beslenmeleri nedeni ile sayıları şehir merkezlerinde artan sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Birçok kez ağır yaralama ve ölümle sonuçlanan köpek saldırılarına rağmen önlem alınmaması tepki çekiyor.

Özellikle sürü halinde gezen köpekler, adeta saldırıya hazır halde bekliyor.

Bu kez görüntüler Zonguldak'tan.

Yetkililer önlem almıyor

Çaycuma ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Her an ısırılma riskiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar durumu her ne kadar yetkililere iletse de sonuç alamıyor.

Kısırlaştırıp saldılar iddiası

Bir süre toplanan ve kısırlaştırılan sokak köpeklerinin yeniden çevreye salındığı iddia edildi.