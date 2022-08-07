37 yaşındaki Zonguldaklı, sokak köpeklerinden kaçarken düşüp, başını duvara çarptı. Başından yaralanan adamı köpekler de vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.

Dün akşam Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir lokantadan çıkıp aracına doğru giden Hasan Nalbant'ı (37), sokak köpekleri kovalamaya başladı.

Köpeklerden kaçtığı sırada düşen Nalbant, başını duvara çarptı.

16 dikiş atıldı

Köpekler de Nalbant'a saldırarak, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Nalbant'ın başına 16 dikiş atıldı, ayrıca kuduz aşısı yapıldı.

DHA’nın haberine göre bir süre gözlem altında tutulan Nalbant, taburcu edildi.

“8-10 köpeğin saldırısına uğradım”

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyen Hasan Nalbant, “Ben kazayı atlattım. Belki bir başkası atlatamaz, benim gibi şanslı olamaz. Başıboş hayvanlarının barınaklara alınmasını ve belediyenin bu konuya el koymasını istiyorum. 8-10 köpeğin saldırısına uğradım, kafamı vurdum. Kafamda 12- 13 santimlik bir yarık var.” dedi.

Zonguldak’ta sokak köpeklerini saldırısına uğrayan adam yaralandı VİDEO