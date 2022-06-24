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    Zonguldak'ta sokak ortasında çatışma: 1 ölü 2 yaralı

    Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde 2 kişi arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • 24.06.2022 - 06:57
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    Zonguldak'ta sokak ortasında çatışma: 1 ölü 2 yaralı

    Saat 01.10 sıralarında Perşembe beldesinde, sokak üzerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

    Başından yediği kurşunla can verdi

    İHA'nın aktardığına göre; C.Y. silahı çıkarıp Serkan Albayoğlu’na ve yanında bulunan A.O.’yu kurşun yağmuruna tuttu. Serkan Albayoğlu alnından yediği kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken yaralı olan A.O. olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    C.Y. ise olaydan sonra ekiplere teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Albayoğlu’nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta sokak ortasında çatışma: 1 ölü 2 yaralı #1

    Zonguldak ta sokak ortasında çatışma: 1 ölü 2 yaralı #2


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