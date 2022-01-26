Şans oyunları satıcısı ile müşteri arasında para verme yüzünden başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sopayla saldırmasına, polis ekipleri engel oldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde, iddiaya göre şans oyunları satan İ.Y. ile müşterisi T.C. arasında para verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Taraflar birilerine küfür ve hakarette bulununca, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İ.Y., kendisine küfür ve hakarette bulunan T.C.’ye sopa ile vurmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı önlemeye çalıştı.

TERS KELEPÇE TAKILDI

Kavga yatıştırılamayınca, vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri müşteriyi sakinleştirmeye çalışsa da küfür ve hakarette bulununca etkisiz hale getirilip ters kelepçe takıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin yapılması için polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta sopalı kavgayı, polis ekipleri önledi VİDEO

