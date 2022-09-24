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    Zonguldak'ta şüpheli paketten televizyon çıktı

    Sokağa bırakılan çarşafa sarılı şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paketin içinden çıkan televizyon, karakola götürüldü.
    • 24.09.2022 - 09:41
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    Zonguldak'ta şüpheli paketten televizyon çıktı

    Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bağlı Yeni Mahalle Tunç Sokak'ta çarşafa sarılı şüpheli paketi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şüpheli paketin bulunduğu alana emniyet şeridi çekti.

    Televizyonu karakola götürdüler

    Çarşafa sarılı şekilde direğin dibine bırakılan şüpheli paketi inceleyen ekipler, televizyon buldu. Sokağı tekrar ulaşıma açan emniyet ekipleri televizyonu alarak karakola götürdüler.

    Zonguldak ta şüpheli paketten televizyon çıktı #1

    Zonguldak ta şüpheli paketten televizyon çıktı #2


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