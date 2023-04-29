Zonguldak'ta takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı

DHA
Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi.
Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı.
Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı.
Vurularak yaralandı
Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı.
M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri yakaladı
Olayın ardından kaçan R.G., polisin çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.