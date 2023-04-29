Zonguldak'ta takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı
DHA

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi.

Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı.

Vurularak yaralandı

Bu sırada R.G., belinden çıkardığı ile M.G.'yi vurarak yaraladı.

M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri yakaladı

Olayın ardından kaçan R.G., polisin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı #2
Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı #3