Zonguldak'ta takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı Kızını takıntı haline getirdiği 65 yaşındaki M.G.'yi tabanca ile vurduktan sonra kaçan R.G., polis tarafından yakalandı. R.G., adliyeye sevk edildi.

DHA Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Vurularak yaralandı Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı. M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri yakaladı Olayın ardından kaçan R.G., polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.