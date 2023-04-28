Zonguldak'ta takıntı haline getirdiği kızın babasını vurdu 65 yaşındaki baba, kızını takıntı haline getirdiği iddia edilen kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

DHA

Zonguldak’ta yaşayan R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'taki evinin önüne geldi.

Burada R.G. ile genç kızın 65 yaşındaki babası M.G. tartıştı.

Babasını vurdu

Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti.

Ancak silah tutukluluk yaptı.

Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı.

Daha önce istemeye gitti

R.G. kaçarken, M.G Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.G.'nin daha önce kızın evine gidip istediği ancak hem kızdan, hem de ailesinden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.