Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
DHA

Kadına yönelik şiddet, bu kez Zonguldak’ta patlak verdi.

Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan 39 yaşındaki Başaran Çevikoğlu, otomobille takıntılı olduğu 36 yaşındaki Yeşim Sönmez'in Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı.

Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı.

Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Başından ve göğsünden vuruldu

Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle sakinleri durumu, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri de, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Talihsiz kadın kurtarılamadı

Bu arada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Başaran Çevikoğlu ise Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çevikoğlu, güvenlik önlemleri altında polis tarafından Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Takıntılıydı, tutuklandı

Çevikoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başaran Çevikoğlu'un bir süredir Yeşim Sönmez'i rahatsız ettiği belirtildi.

Yeşim Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı