Zonguldak’ta takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı 1 çocuk annesi kadın, bir süredir kendisini rahatsız eden kişi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Zanlının, talihsiz kadına uzun süredir takıntılı olduğu öğrenildi.

DHA Kadına yönelik şiddet, bu kez Zonguldak’ta patlak verdi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan 39 yaşındaki Başaran Çevikoğlu, otomobille takıntılı olduğu 36 yaşındaki Yeşim Sönmez'in Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Pompalı tüfekle ateş açtı Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden vuruldu Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle sakinleri durumu, sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri de, saldırganın bulunması için çalışma başlattı. Talihsiz kadın kurtarılamadı Bu arada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Başaran Çevikoğlu ise Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çevikoğlu, güvenlik önlemleri altında polis tarafından Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. Takıntılıydı, tutuklandı Çevikoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başaran Çevikoğlu'un bir süredir Yeşim Sönmez'i rahatsız ettiği belirtildi. Yeşim Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.