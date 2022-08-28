Zonguldak'ta takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atıp, devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Bartın yolu üzerindeki Akyamaç köyü mevkisinde 72 yaşındaki Elif Çıtak yönetimindeki 74 BM 883 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Devrilen otomobilde sürücü Çıtak ile yanında bulunan İlkay Çıtak ve Sevgül Çıtak sıkıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Sevgül Çıtak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan 2 yaralı ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Çıtak'ın cesedi morga kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.