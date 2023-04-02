Zonguldak'ta taksi direğe çarptı: 2 ölü 1 yaralı
DHA

04:50 sıralarında Kilimli istikametine Teoman Duralı Tüneli çıkışında, Ahmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ticari araç kontrolden çıktı. Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan ticari araç takla atarak durabildi.

Araç hurdaya döndü, sürücü dahil 2 kişi can verdi

Otomobil adeta kâğıt gibi katlanırken sürücü Ahmet Ç. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Araçta bulunan B.B. ve M.K. sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı #1
Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı #2