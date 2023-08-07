Zonguldak'ta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı Zonguldak'ta ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda çarşı istikametine seyir halinde olan ve süratli olduğu iddia edilen Dursun E.'nin kullandığı ticaei taksi kavşaktan dönmek isteyen A.D. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki refüje savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

11 kişi tedavi altına alındı

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri aralarında sürücülerin de bulunduğu her iki araçtaki toplam 10 yaralıyı ambulanslara alarak müdahalede bulundu.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bu sırada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan yaralı olmadığını söyleyen Merve C. isimli genç kadın kazadan bir süre sonra vücudunda ağrı hissettiğini söyledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Merve C.'ye müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.