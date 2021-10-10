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- Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar
Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar
Taksi şoförü, tartıştığı milli diskçiye 5 el ateş etti. Diskçinin vurulmadan önce taksici tarafından silahla tehdit edildiği anlar ise kameraya yansıdı.
- DHA
- 10.10.2021 - 15:00
- Güncelleme : 10.10.2021 - 16:07
Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde taksi şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden milli diskçi Berke İnaloğlu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Demir, İnaloğlu'na tabancayla 5 el ateş etti.
TUTUKLANDI
Sol bacağına 3 kurşun isabet eden İnaloğlu yaralandı. İnaloğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Demir ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar ViDEO
VURMADAN ÖNCE TEHDİT ETTİ
Bu arada olayla ilgili cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, Demir'in İnaloğlu'nu vurmadan önce tabanca ile tehdit ettiği görülüyor.