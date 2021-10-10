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    Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar

    Taksi şoförü, tartıştığı milli diskçiye 5 el ateş etti. Diskçinin vurulmadan önce taksici tarafından silahla tehdit edildiği anlar ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 16:07
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    Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar

    Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde taksi şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden milli diskçi Berke İnaloğlu arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Demir, İnaloğlu'na tabancayla 5 el ateş etti.

    TUTUKLANDI

    Sol bacağına 3 kurşun isabet eden İnaloğlu yaralandı. İnaloğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Gözaltına alınan Demir ise ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar ViDEO

    VURMADAN ÖNCE TEHDİT ETTİ

    Bu arada olayla ilgili cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

    Görüntülerde, Demir'in İnaloğlu'nu vurmadan önce tabanca ile tehdit ettiği görülüyor.

    Zonguldak ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar #1

    Zonguldak ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar #2

    Zonguldak ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar #3

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