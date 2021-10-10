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Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar

Zonguldak'ta taksi şoförünün milli diskçiyi tehdit ettiği anlar

Taksi şoförü, tartıştığı milli diskçiye 5 el ateş etti. Diskçinin vurulmadan önce taksici tarafından silahla tehdit edildiği anlar ise kameraya yansıdı.