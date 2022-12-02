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    Zonguldak'ta taksici ile sürücü yumruk yumruğa kavga etti

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, otomobilini caddeye park edince trafiğe neden olan sürücü ile kendisini uyaran taksici, yumruk yumruğa kavga etti.
    • 02.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:42
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    Zonguldak'ta taksici ile sürücü yumruk yumruğa kavga etti

    Zonguldak'ta 25 Kasım'da, Ereğli Devlet Hastanesi önünde İ.A., cadde üzerinde park ettiği otomobiliyle trafiğin durmasına neden oldu.

    Taksi sürücüsü Durmuş Çekin, trafiğin kilitlenmesi üzerine otomobil sürücüsü İ.A.’yı uyardı. İ.A. ile Çekin arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

    Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

    Çekin ve İ.A., yumruk yumruğa kavga ederken, bu anlar ise aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Çekin’in açılan kaşına dikiş atıldı. Tarafların, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine ifadeleri alındı.

    "Arabasını bırakmış yola kendisi de arabanın başında"

    DHA'nın aktardığına göre hastane durağında taksicilik yapan Durmuş Çekin, trafiğin kilitlenmesi nedeniyle uyardığını belirterek, “Vatandaşın bir tanesi orada park alanı boşalsın diye beklerken trafiği kapatmış, arabasını bırakmış yola kendisi de arabanın başında. Müşteriye gitmem lazım diye uyardık. Şahıs bizzat direkt saldırmak maksadıyla üzerime geldi. Üzerime gelir gelmez vurmaya başladı. Biz de kendimizi korumak için haliyle savunmaya geçtik. Şikayetçi oldum." dedi.

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