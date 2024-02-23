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Zonguldak'ta tartıştığı husumetlisin sokak ortasında bıçakladı

Zonguldak'ta tartıştığı husumetlisin sokak ortasında bıçakladı Alaplı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 40 yaşındaki Erhan S., Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.