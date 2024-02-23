Zonguldak'ta tartıştığı husumetlisin sokak ortasında bıçakladı

İHA
Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Merkez Cami Arka Sokak'ta, aralarında önceye dayalı husumet bulunan Erhan S. ile Ekrem Y. tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışmanın ardından Ekrem Y., Erhan S.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.
Hastaneye kaldırıldı
Olayın ardından kanlar içinde yere yığılan Erhan S., olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Göğsünden ağır yaralanan Erhan S,. Alaplı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli’de bulunan Özel Hastanesi’ne sevk edildi.
Gözaltına alındı
Olay yerinden kaçan zanlı Ekrem Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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