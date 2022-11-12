Zonguldak'ta tek katlı evde yangın çıktı

Kozlu'da tek katlı müstakil binada çıkan yangın nedeniyle, ev kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Saka köyündeki Çengelli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, talihsiz bir olay yaşandı.

Rıza G. ait tek katlı müstakil binada yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesinin ardından olay yerine; jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Ev kullanılmaz hale geldi



İHA'nın haberine göre; bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

















Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Saka köyü Çengelli Mahallesinde Ali Rıza G. ait tek katlı müstakil binada yangın çıktı. Alevlerin yükselmesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.