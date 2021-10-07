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    Zonguldak'ta temizliğe gittiği evde ölen kadının beyin kanaması geçirdiği belirlendi

    Temizlik yapmak üzere gittiği doktorun evinden cansız bedeni çıkan 40 yaşındaki Necmiye Çavdar'ın, beyin kanaması geçirdiği açıklandı.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 17:25
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    Zonguldak'ta temizliğe gittiği evde ölen kadının beyin kanaması geçirdiği belirlendi

    Zonguldak'ta yaşayan 40 yaşındaki Nazmiye Çavdar, dün sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi’nde doktor M.G.'nin evine temizliğe gitti.

    Çavdar'dan haber alamayan yakınları, M.G. ve ailesine ulaştı. Eve giden aile, Çavdar'ı balkonda yerde yatarken buldu.

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Çavdar'ın ilk incelemede, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kesin sonucun ise otopsi raporunda ortaya çıkacağı ifade edildi. Savcılığın, Çavdar'ın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    CENAZESİ DEFNEDİLDİ

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü'nde memur olan Orhan Çavdar'ın eşi Necmiye Çavdar'ın cenazesi, Olukyanı köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Zonguldak ta temizliğe gittiği evde ölen kadının beyin kanaması geçirdiği belirlendi #1

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