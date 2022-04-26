Zonguldak'ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi

Çaycuma ilçesinde ilerleyen otomobili, ters yönde giden traktörün tarım aleti biçti. Yola uçan sürücü ise tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Perşembe beldesinden Çaycuma istikametine ilerlemekte olan avukat M.V. kontrolündeki 67 ACB 849 plakalı otomobil, ters yönden gelen N.K. idaresindeki 78 AAL 456 plakalı tomruk yükleme aparatlı traktörle çarpıştı.

Bu esnada traktörün önündeki tarım aleti ise otomobili resmen biçti. İHA'nın haberine göre, yola savrulan sürücü ölümden döndü.

Yola uçan sürücü tedavi altına alındı

Korkunç kazaya şahit olan vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir diğer yandan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.