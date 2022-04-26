Petrol
101.62
-0.53%
Euro
15.80
-0.20%
Dolar
14.79
0.15%
Altın
905.85
0.43%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
599.774
4.75%
BTXN Coin
20.74
3.08%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Zonguldak'ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi

    Çaycuma ilçesinde ilerleyen otomobili, ters yönde giden traktörün tarım aleti biçti. Yola uçan sürücü ise tedavi altına alındı.
    • 26.04.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi

    Zonguldak'ın Perşembe beldesinden Çaycuma istikametine ilerlemekte olan avukat M.V. kontrolündeki 67 ACB 849 plakalı otomobil, ters yönden gelen N.K. idaresindeki 78 AAL 456 plakalı tomruk yükleme aparatlı traktörle çarpıştı.

    Bu esnada traktörün önündeki tarım aleti ise otomobili resmen biçti. İHA'nın haberine göre, yola savrulan sürücü ölümden döndü.

    Yola uçan sürücü tedavi altına alındı

    Korkunç kazaya şahit olan vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir diğer yandan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi #1

    Zonguldak ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi #2

    Zonguldak ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi #3

    Zonguldak ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi #4

    Zonguldak ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi #5

    Zonguldak ta ters yöndeki traktörün aparatı otomobili hurdaya çevirdi #6


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    25 Nisan Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Bayrama doğru son durum...
    Sağlık

    25 Nisan Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Bayrama doğru son durum...

    Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşecek
    Teknoloji

    Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan’da gerçekleşecek

    Görüş Bildir