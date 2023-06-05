Zonguldak'ta tırla çarpışan otomobil su kanalına savruldu Zonguldak'ta önündeki aracı sollarken tır ile çarpışan otomobil yol kenarındaki su kanalına uçtu.

İHA

Zonguldak Ereğli-Akçakoca yolunda seyir eden M.Ö. idaresindeki otomobil, önündeki aracı solladığı sırada arkadan gelen M.K. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki su kanalına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü yara almadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.'nün kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine kaza yerinden ayrıldı.

M.Ö., daha sonra kendi imkanları ile tedbir amaçlı hastaneye gitti.