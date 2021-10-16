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    Zonguldak'ta uyuşturucu kullanan çocuk hastanelik oldu

    14 yaşındaki kız çocuğu S.A., uyuşturucu madde kullanımı sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 16:39
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    Zonguldak'ta uyuşturucu kullanan çocuk hastanelik oldu

    Zonguldak'un Ereğli ilçesine bağlı Balı köyünde yaşayan S.A. (14), iddiaya göre uyuşturucu madde kullanıp bir süre sonra fenalaştı.

    Yakınlarının ihbari üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ambulansa alınan S.A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Zonguldak ta uyuşturucu kullanan çocuk hastanelik oldu #1

    Zonguldak ta uyuşturucu kullanan çocuk hastanelik oldu #2

    Zonguldak ta uyuşturucu kullanan çocuk hastanelik oldu #3

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