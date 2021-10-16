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- Zonguldak'ta uyuşturucu kullanan çocuk hastanelik oldu
Zonguldak'ta uyuşturucu kullanan çocuk hastanelik oldu
14 yaşındaki kız çocuğu S.A., uyuşturucu madde kullanımı sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 16.10.2021 - 16:39
Zonguldak'un Ereğli ilçesine bağlı Balı köyünde yaşayan S.A. (14), iddiaya göre uyuşturucu madde kullanıp bir süre sonra fenalaştı.
Yakınlarının ihbari üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ambulansa alınan S.A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.