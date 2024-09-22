Zonguldak'ta yaptığı hamle hayatını kurtardı Selim Gültekin, iş yerine gelen ve husumetli olduğu D.D.’nin belinden çıkarmaya çalıştığı tabancayı arkasından yaklaşıp, yaptığı hamleyle aldı.

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DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde dükkanı olan Selim Gültekin, husumetli olduğu D.D.'yi konuşmak istemesi üzerine iş yerine çağırdı.

Gültekin bir gün sonra iş yerinin önünde çocukları ile oynarken husumetlisi olan D.D. geldi.

HAMLE YAPTI, SİLAHI ALDI

D.D.’nin elini beline atıp iş yerine girmek istediğini gören Görmez, arkadan yaklaşıp yaptığı hamleyle silahı aldı.

İFADELERİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Görmez ve arkadaşları D.D.’yi yakalayıp, gelen polis ekiplerine teslim etti. İfadeleri alınan 2 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)